Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchte Einbrüche in Kirchen

WeiskirchenWeiskirchen (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19.11.2020 versuchten Unbekannte in die Pfarrkirche in Weiskirchen einzubrechen. Dazu hatte man bereits eine Alarmanlage manipuliert, konnte aber die Eingangstür nicht überwinden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Thailen versuchten Unbekannte in das bei der Pfarrkirche befindliche Pfarrhaus einzubrechen. Auch hier richteten die Täter Sachschaden an, konnten aber auch nicht in das Gebäude gelangen.

Hinweis zu den Taten an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010

