Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Wohnhaus in Weiskirchen

WeiskirchenWeiskirchen (ots)

Am 19.11.2020 zwischen 08.30 Uhr und 16:30 Uhr kam es in Weiskirchen "Auf der Flachsbach" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte drangen über die Garage in das Anwesen ein. Nach bisherigen Feststellungen wurden elektronische Geräte entwendet. Weitere Gegenstände waren bereits zum Abtransport bereit gestellt, was darauf hin deutet, dass die Täter durch die Rückkehr der Hauseigentümer gestört wurden. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter der 06871-90010

