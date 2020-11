Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Qualmender Pelletofen löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Wadern-Noswendel aus.

Wadern-NoswendelWadern-Noswendel (ots)

Am Samstagabend, 14.11.2020, gegen 18:45 Uhr, musste die Feuerwehr der Stadt Wadern und die PI Nordsaarland zu einem gemeldeten Zimmerbrand in Wadern-Noswendel ausrücken. Beim Eintreffen an der gemeldeten Brandörtlichkeit haben alle Bewohner des betroffenen Anwesens bereits verlassen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es nicht zu einem Brand gekommen war, sondern die starke Rauchentwicklung durch einen Defekt bzw. eine Fehlbedienung des Pelletofens verursacht wurde. Hierbei wurde niemand verletzt.

