Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in einen Wohnwagen auf dem Campingplatz in Weiskirchen-Weierweiler.

Weiskirchen-WeierweilerWeiskirchen-Weierweiler (ots)

Bei der PI Nordsaarland wurde am Samstag, 14.11.2020, beanzeigt, dass innerhalb der vergangenen zwei Wochen auf dem Campingplatz in Weiskirchen-Weierweiler das außenliegende Stauraumfach eines dort aufgestellten Wohnwagens mit NK-Kreiskennzeichen durch unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Aus diesem Fach wurde eine Gasflasche entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

