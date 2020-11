Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Seestraße in Gonnesweiler

Nohfelden-GonnesweilerNohfelden-Gonnesweiler (ots)

Am Samstagmorgen 14.11.2020, in der Zeit zwischen 04:00 und 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Seestraße in Gonnesweiler. Unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Anwesen Nr. 6 mit seinem Fahrzeug die Außentreppe und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Unfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (POK König W.)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell