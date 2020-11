Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Illegale Müllablagerung beim Wildpark - Polizei sucht Zeugen

WeiskirchenWeiskirchen (ots)

Gestern gg. 23:00 Uhr, stellte ein Einsatzfahrzeug der Polizei in Wadern - im Rahmen einer Streifenfahrt - auf dem Parkplatz des Wildparks in Weiskirchen, 2 Altreifen und ein größeres Drahtgeflecht, fest. Die Gegenstände sind dort als wilder Müll entsorgt worden.

Zeugen, die die illegale Entsorgung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Weiskirchen, Tel.: 06876-257 und/oder der Polizei in Wadern, Tel.: 06971-90010 in Verbindung zu setzen.

