Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Wohnwagen von Unbekannten entwendet Polizei sucht Zeugen

Nonnweiler-BraunshausenNonnweiler-Braunshausen (ots)

In der Zeit vom 03.11.20/10:00 Uhr bis 10.11.20/15:30 Uhr wurde ein nicht mehr zugelassener Wohnwagen einer 71jährigen Frau aus Nonnweiler von bisher Unbekannten entwendet. Der Wohnwagen der Marke Weippert war auf einem Weihergrundstück, in der Nähe des Eulensee in Mariahütte, abgestellt. Das Grundstück war mittels Holzzaun und Vorhängeschloss umfriedet. Der Wohnwagen hatte noch einen Wert von ca. 2000,- EURO. Von der Polizei in Wadern konnten frische Reifenspuren auf dem Gelände gesichert werden.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 06871-90010 und/oder der Polizeiposten Nonnweiler, Tel.: 06873-91900 bitten um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen.

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

