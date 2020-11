Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Pkw überschlägt sich infolge winterglatter Fahrbahn

Am Freitag, dem 06.11.2020, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Trier mit ihrem Pkw, Renault, die BAB 62 zwischen den Anschlussstellen Otzenhausen und Türkismühle in Fahrtrichtung Landstuhl. Ca. 1200m vor der AS Türkismühle kam die Fahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo diese mit der dortigen Beschilderung kollidierte. Hierdurch kam es zum mehrfachen Überschlag, woraufhin der Pkw auf der Überholspur liegen blieb. Zum Glück wurde die Fahrerin dabei nur leicht verletzt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Otzenhausen und Primstal mit insgesamt 32 Kräften sowie die Autobahnmeisterei Tholey als auch die PI Nordsaarland mit zwei Kommandos.

