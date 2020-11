Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Corona-Kontrollen

WeiskirchenWeiskirchen (ots)

Unter Beteiligung des Bürgermeisters der Gemeinde Weiskirchen und Beamten der Ortspolizeibehörde Weiskirchen führten Polizeibeamte der Bundespolizei, der saarländischen Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Nordsaarland am 06.11.2020 in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr fußläufige Streifen und Bürgergespräche in Bezug auf Verstöße gegen die Vorschriften zur Einhaltung der Corona-Rechtsverordnungen durch. Es fanden mehrere Sensibilisierungsgespräche bei insgesamt sehr geringem Personenaufkommen statt. Die Maßnahme wurde auch von einem Pressevertreter begleitet. Bei Kontrollen in den Gaststätten der Gemeinde Weiskirchen konnten keine Verstöße festgestellt werden. Im Bereich der Bärenfelsklinik und dem gegenüberliegenden Parkplatz wurde eine größere Anzahl von Personen angetroffen. Diese beiden Personengruppen wurde durch den Bürgermeister angesprochen. Es wurde ein Platzverweis erteilt.

