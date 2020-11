Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sattelzugunfall in Rissenthal

Losheim am SeeLosheim am See (ots)

Alkoholeinfluss war wohl die Unfallursache für einen schweren Lkw-Unfall am 06.11.2020 um kurz vor 16 Uhr auf der L 377 zwischen Rissenthal und Losheim am See. Der 50 Jährige Fahrer des mit Sand beladenen Gespanns kam in Fahrtrichtung Losheim auf einer Gefällstrecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kippte hierbei um, die Zugmaschine blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Unfallendstellung stehen. Das Ladegut ergoss sich sowohl auf die Fahrbahn, als auch in den rechtsseitigen Grünbereich. Bei dem in Beckingen wohnenden Fahrer stellten die eingesetzten Polizeibeamten der PI Nordsaarland einen Atemalkoholwert fest, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt. Die L 377 ist bis auf weiteres für Aufräum- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Der Fahrer des Sattelzuges, der bei dem Verkehrsunfall unverletzt blieb, wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. In die Unfallaufnahme waren speziell geschulte Beamte der Verkehrsdienstes eingebunden. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde einbehalten.Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

