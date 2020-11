Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrüger gibt sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes Weiskirchen aus und fordert für das Nichttragen des Mundschutzes 50 Euro

WeiskirchenWeiskirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich des versuchten Betruges und der Amtsanmaßung strafbar gemacht, als er sich am Samstag, den 31.10.2020 um 08:15 Uhr gegenüber einem Bürger welcher sich auf einem Spaziergang befand als Bediensteter des Ordnungsamts in Weiskirchen ausgab und diesen in betrügerischer Absicht aufforderte, für das Nichttragen eines Mundschutzes, einen Betrag in Höhe von 50EUR zu entrichten. Als der Geschädigte einen Dienstausweis forderte, wurde ihm dies verwehrt. Der Geschädigte ging darum nicht auf die Geldforderung ein. Der Täter wurde wie folgt beschrieben.

- Alter: ca. 50-55 Jahre - Aussehen: 1,80m groß, sportliche Statur, dunkle Haare - Kleidung: schwarz bekleidet, schwarzer Mundschutz

Am 30.10.2020 ist es am Nachmittag auf dem Parkplatz des Globus in Losheim zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt gekommen. Hier wurden ebenfalls Bürger zur Zahlung von einer Summe von 50 Euro aufgefordert.

Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell