Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ladendiebstahl in Wadern

Wadern (ots)

Zwei Fälle von Ladendiebstahl und Strafvereitelung werden einem 38 Jährigen Mann aus Wadern und einer ebenfalls in Wadern wohnenden 37 Jährigen Frau vorgeworfen. Die beiden kamen am Samstag zur Mittagszeit in Begleitung eines zweiten Mannes in einen Waderner Einkaufsmarkt. Dort entwendete der 38 Jährige eine Flasche Vodka und flüchtete in den Innenstadtbereich von Wadern. Dort bemerkte ihn kurze Zeit später eine zur Fahndung ausgerückte Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland. Er hatte seine Oberbekleidung schon gewechselt, wohl um unerkannt zu bleiben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits am letzten Mittwoch, dem 21.10.2020, im selben Einkaufsmarkt Backwaren entwendet hatte, was aber noch nicht beanzeigt war. Seine Begleiterin machte bei den ermittelnden Polizeibeamten wahrheitswidrige Angaben, weshalb gegen sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Strafvereitelung gefertigt wurde.

