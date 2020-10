Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Randsteinen

Weiskirchen-Thailen (ots)

Am Samstag, dem 17.10.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin in der Römerstraße durch Geräusche aus ihrem Vorgarten geweckt. Sie betrat ihren Balkon und konnte einen Mann erkennen, der ihre dort verlegte Rasenrandsteine aufnahm und sie zum Wegbringen bereit legte. Sie sprach den Mann an, der daraufhin weglief und sich beim Nachbarhaus versteckte.

Die Person trug dunkle Kleidung und eine helle Weste mit Fellbesatz. Die Polizeiinspektion Nordsaarland ermittelt nun wegen dem Verdacht des versuchten Diebstahls. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter 06871 - 9001-0.

