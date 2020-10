Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Wohnhausbrand mit mehreren schwer verletzten Personen

Wadern-Lockweiler (ots)

Am Freitag, dem 09.10.2020, gegen 22:04 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt, dass es in Wadern-Lockweiler zu einem Wohnhausbrand gekommen sei. Es befänden sich noch Personen im Haus. Die Brandörtlichkeit befand sich in der Turmstraße und wurde umgehend von zwei Funkstreifenwagen angefahren.

Vor Ort befanden sich bereits mehrere Feuerwehreinheiten aus verschiedenen Stadtteilen im Einsatz.

Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, war es im Erdgeschoss des mehrstöckigen Wohnhauses zu einem Brandausbruch gekommen. Während sich die Bewohner der oberen Etage allesamt selbst aus dem Haus befreien konnten, gelang dies einem 39-jährigen Mann der im EG wohnt nicht mehr.

Er wird durch drei Ersthelfer - unter hohem gesundheitlichem Risiko - aus seiner Wohnung geborgen; er war bereits bewusstlos und lag auf dem Boden hinter einer Tür.

Bei dem Brandgeschehen und dem Rettungseinsatz wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Das Anwesen ist derzeit nicht mehr bewohnbar; die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch nicht bekannt ist.

