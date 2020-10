Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht des Unfallverursachers

Losheim (ots)

Am 07.10.2020 gegen 16:35 Uhr ereignete sich in der Gemeinde Losheim am See, dort auf der L 157 zwischen Mitlosheim und Rappweiler, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem eine junge Zweiradfahrerin leicht verletzt wurde. Zum Unfallhergang konnte die Fahrzeugführerin angeben, dass sie die Landstraße zwischen den beiden Ortschaften in Richtung Rappweiler befuhr, als sie ein ihr dicht auffahrendes, dunkles, Fahrzeug wahrnahm. Das Verhalten des drängelnden Autofahrers führte dazu, dass die Motorradfahrerin im Verlauf einer Kurvenfahrt zu Fall kam. In der Folge fuhr derjenige Autofahrer, von dem sie zuvor genötigt wurde, ohne Weiteres an ihr vorbei und setzte seine Fahrt fort. Ein dem Nachfolgender hielt an der Unfallstelle an und leistete der Verunfallten Hilfe.

Die Polizei sucht diesen Sachverhalt betreffend Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Insbesondere wird um die unbekannte Person ersucht, welche der Motorradfahrerin durch beispielhaftes Verhalten Hilfe leistete. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

