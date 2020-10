Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: LKW Unfall

Wadern L 329 (ots)

Am Mittwoch 7.10.2020 gegen 07.00 Uhr kam es auf der L 329 zwischen Wadern-Buweiler und Nonnweiler-Kastel zu einem Unfall mit 2 Lastkraftwagen. Ein mit 16 Tonnen Leergut beladener Sattelzug kam auf der abschüssigen Strecke in Richtung Kastel vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und mit dem Auflieger auf die Gegegenfahrbahn. Dort kam es zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden LKW der 40 Tonnen Feldspat geladen hatte. Beide Sattelzüge gerieten in der Folge in ihrer Fahrtrichtung nach rechts und kippten seitlich in die Böschung. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt. Die L 329 ist zur Zeit wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten und vermutlich bis in den Nachmittag noch voll gesperrt. Im Einsatz waren Funkstreifen der PI Nordsaarland und des Verkehrsdienstes. Zur Sperrung waren Kräfte des Landesbetriebs für Straßenbau vor Ort.

