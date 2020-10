Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Hinweise auf gestohlenes Quad

Wader-Nunkirchen (ots)

Bereits am 18.09.2020 wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland angezeigt, dass in Wadern-Nunkirchen, Am Felswäldchen, ein Quad gestohlen wurde.

Das für Kinder geeignete Fahrzeug weise einige Besonderheiten auf, so sei ein separater Benzinhahn unter dem Schutzblech des linken Vorderrades montiert und es habe auf dem Gepäckträger eine rote Kiste mit einer Zusatzbatterie.

Das Fahrzeug selbst, habe eine auffällig blaue Farbe.

Am Samstag, dem 03.10.2020, gegen 20:00 Uhr, teilte die Geschädigte der Polizei mit, dass das Fahrzeug soeben von einem Jäger gesehen worden sei. Es soll von einer Person, bekleidet mit grau-blauem Pullover und Bundeswehrhose, auf einem Feld zwischen Nunkirchen und Oppen geführt worden sein. Der Fahrer soll einen grauen Motocrosshelm getragen haben.

Da das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise zu dem Quad oder dem Fahrer.

Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-9001-0.

