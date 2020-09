Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Kennzeichens am Einsatzfahrzeug der Polizei

Losheim am See - Wahlen (ots)

Am Samstagabend 26.09.2020, gegen 23:00 Uhr, wurde die PI Nordsaarland zu einem Einsatz nach Losheim am See - Wahlen gerufen, bei welchem es im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu ruhestörendem Lärm gekommen war. Auf einem Wiesengelände neben der Urwahlener Straße wurde die Geburtstagsfeier abgehalten. Während der Einsatzbewältigung vor Ort wurde vermutlich durch einen Besucher der Veranstaltung das hintere Kennzeichen am geparkten Einsatzfahrzeug abmontiert und entwendet. Das Kennzeichen konnte durch die eingesetzten Beamten im Veranstaltungsbereich wieder aufgefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Falls jemand Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Tätern geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

