Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht Zeugen 20jähriger gefährdet bei riskantem Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer

Losheim, B 268 (ots)

Gestern gg. 16:55 Uhr, meldete ein 32jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schmelz der Polizei Wadern einen PKW-Fahrer, der durch sein rücksichtsloses Überholen beim Befahren der B 268 zw. Niederlosheim und Losheim ihn selbst sowie andere PKW-Fahrer zu Ausweich- und Bremsmanövern gezwungen hatte, um so einen Unfall zu vermeiden. Nach Angaben eines betroffenen Verkehrsteilnehmers sei er in einer Kolonne von 5 Fahrzeugen in Rtg. Losheim gefahren. Im Gegenverkehr fuhr ebenfalls eine Fahrzeugkolonne. Etwa in Höhe der Brücke zum Globus Losheim, habe ein schwarzer PKW von Niederlosheim kommend, die Pkw-Kolonne überholt. Hierdurch befuhr er auch den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Sowohl die eigene Fahrzeugkolonne die in Richtung Losheim fuhr, als auch die entgegenkommende Kolonne mussten auf den Standstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Ein Fahrzeug ist sogar bis in Straßengraben ausgewichen. Die Polizei ermittelte anhand des abgelesenen Kennzeichens einen 20jährigen aus Wadern-Nunkirchen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. §315c des Strafgesetzbuches.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010, noch um zusätzliche Zeugenhinweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

Stellv. Leiter der PI Nordsaarland

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell