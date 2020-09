Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 9 Schafe geschlachtet und Schlachtabfälle ungenehmigt entsorgt

Losheim am See (ots)

Eine heute gg. 00:10 Uhr durchgeführte Verkehrskontrolle eines Transporters mit Anhänger in Losheim in der Niederlosheimer Straße durch die Polizei Wadern ergab ein überraschendes Ergebnis. Nachdem der 28jährige Fahrer aus Losheim den Anhänger öffnete, stellten die Polizeibeamten 9 geschlachtete Schafe fest. Nach Angaben des Fahrers und Eigentümers der Schafe, habe er diese geschlachtet und die Köpfe, Beine und Innereien auf dem Ödgelände in der Niederlosheimer Straße entsorgt. Die Tiere trugen keine Ohrmarken und eine vorgeschriebene Schlachttieruntersuchung hatte nicht stattgefunden.

Das Landesamt für Verbraucherschutz des Saarlandes wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Aktuell besteht der Verdacht eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz sowie dem Fleischhygienegesetz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

Stellv. Leiter der PI Nordsaarland

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell