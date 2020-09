Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrskontrolle bringt mehrere Straftaten ans Tageslicht

Wadern (ots)

Am 22.09., gg. 20:00 Uhr, kontrollierte ein polizeiliches Einsatzfahrzeug der Polizei Wadern in Wadern in der Straße "Im Brühl" eine 37jährige PKW-Fahrerin aus Losheim Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW der Frau nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt. Weiterhin kam ans Tageslicht, dass die 37jährige seit August 2020 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine durchgeführte Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab, dass sie positiv auf Amphetamin und Metamphetamin getestet wurde.

Die Polizei Wadern erstattet nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs- und Kfz-Steuergesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gg. das 0,5-Promille-Gesetz.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle durchsuchten die Einsatzkräfte auch den PKW der 37jährigen, mit deren Einverständnis. Hier fanden die Polizeibeamten neben einem luxemburgischen Kennzeichenpaar, einen Zimmerschlüssel, der bei einem PKW-Aufbruch in Losheim-Waldhölzbach am 21.09. entwendet wurde.

Daraufhin wurde die Durchsuchung auf die Wohnung der 37jährigen erweitert. Auch dieser polizeilichen Maßnahme stimmte sie zu. Hier fand die Polizei dann das komplette Diebesgut aus dem PKW-Aufbruch bei einem BMW X1 auf einem Wanderparkplatz in Waldhölzbach vom 21.09. Nach telefonischer Rücksprache identifizierte der geschädigte Fahrzeughalter, dass in der Wohnung der 37jährigen aufgefundene Diebesgut als sein Eigentum.

Nun erwartet sie auch noch ein Strafverfahren wegen PKW-Aufbruch.

