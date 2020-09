Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Losheim am See-Wahlen (ots)

Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis werden einem 17 Jährigen aus einem Merziger Stadtteil vorgeworfen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte am Sonntagmorgen (13.09.2020) um 05.50 Uhr die Polizeiinspektion Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf einem Verbindungsweg zwischen Wahlen und Rimlingen (Wahlener Platte) ein verunfallter Pkw stehe. In der Nähe befände sich ein offenbar leicht verletzter junger Mann. Das zum Unfallort entsandte Streifenkommando der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte den leichtverletzten 17 Jährigen in der Nähe des Unfallorts antreffen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann sich das Leasing-Fahrzeug seiner Mutter ohne deren Einwilligung genommen hatte, um damit herumzufahren. In einer Linkskurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, wurde zur Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Dort erfolgte auf Anordnung der Polizei die Entnahme einer Blutprobe.

