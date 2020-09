Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruchsdiebstahl in ein teilweise leerstehendes Bürogebäude

Losheim am See (ots)

Am 06.09.2020 ging eine Mitteilung auf hiesiger Diensstelle ein, dass 3 Jugendliche in ein teilweise leerstehendes Bürogebäude durch ein Fenster eingestiegen seien. Nachdem der Eigentümer von Anwohnern darüber informiert wurde, dass in dem Gebäude Licht brenne, begab sich dieser zur Örtlichkeit und ertappte die 3 Personen auf frischer Tat. Es gelang ihm, die 3 Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ob in dem Gebäude selbst etwas entwendet wurde, konnte der Verantwortliche zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeben. Im Anwesen selbst wurde Betäubungsmittel gefunden. Die 3 Beschuldigten gaben zu, dies auch konsumiert zu haben. Die Jugendlichen versuchten zudem, den sich hinter dem Anwesen befindlichen Bagger zu starten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und da einer der Tatverdächtigen noch keine 18 Jahre alt war, wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

