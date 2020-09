Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an Angelweiher-Anlage

Wadern; OT Bardenbach (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06.09.2020 haben bisher unbekannte Täter ein Holzhäuschen an der Angelweiher Anlage in Bardenbach beschädigt. An dem als Buswartehäuschen in liebevoller Arbeit hergerichtete Holzhäuschen wurde das Halteschild abgerissen, wobei auch das Dach beschädigt wurde. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter der Telefonnummer 06871-90010 entgegen.

