Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht mit E-Bike in Bardenbach

Wadern (ots)

Am 08.09.2020 gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich des Sportplatzes in Wadern-Bardenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Senior mit seinem E-Bike, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer kollidierte. Der Junge blieb zwar unverletzt, sein Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß jedoch beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der ältere Herr mit den Worten "Pech gehabt" von der Unfallörtlichkeit und ließ den Jugendlichen einfach stehen. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL - D. Hero, POK - DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell