Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand in der Waldkapelle in Selbach

Nohfelden (ots)

Am 21.08.2020, um 15:53 Uhr, wurde über Notruf ein Feuer in der Waldkapelle in Nohfelden, OT Selbach, gemeldet. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Selbach und Neunkirchen-Nahe stellten bei ihrem Eintreffen einen Brand im Bereich des Altars fest, welcher schnell abgelöscht werden konnte. Dem jetzigen Kenntnisstand nach wurde in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:33 Uhr eine auf dem Altar stehende Marienkerze durch eine unbekannte Person entzündet und unbeaufsichtigt zurückgelassen. Die Kerze setzte in der Folge eine Tischdecke und diversen Blumenschmuck in Brand. Nur durch die aufmerksame Mitteilerin und das rasche Handeln der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Kapelle verhindert werden. Der Altarbereich wurde durch den Brand und die nachfolgenden Löschmaßnahmen verunreinigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat. Hinweise in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell