Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen auf L 148

Wadern (ots)

Am 21.08.2020, um 18:57 Uhr, kam es auf der L 148 bei Nunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Die 57-jährige Unfallverursacherin, welche über die L 333 aus Richtung Büschfeld kommend in die L 148 abbiegen wollte, übersah einen von links aus Richtung Nunkirchen kommenden Pkw. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

