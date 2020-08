Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol

Losheim am See (ots)

Am 22.08.2020, gegen 08:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland durch einen Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass er auf der Verbindungsstrecke zwischen Waldhölzbach und dem Feriendorf in Mitlosheim einen Verkehrsunfall beobachtet habe. Der 67-jährige Unfallverursacher war hierbei ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der Fahrer Anzeichen des vorherigen Konsums von Medikamenten und Alkohol. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus in Saarlouis eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

