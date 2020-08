Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fahren unter Alkoholeinfluss

Nohfelden (ots)

Wegen auffälliger Fahrweise wurde am 23.08.2020, gegen 00:20 Uhr, in Nohfelden, OT Eiweiler, ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten hierbei in der Atemluft des 61-jährigen Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrnehmen. Der nachfolgende Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,20 Promille. Aus diesem Grunde wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL - J. Albert, PHK - DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell