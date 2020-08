Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht den Eigentümer eines dunklen PKW nach einem Verkehrsunfall in Losheim am See

66679 Losheim am See (ots)

Die Polizei Nordsaarland sucht den Eigentümer eines dunkelblauen PKW (vermutlich VW), welcher am 19.08.2020, gegen 09:30 Uhr, in Losheim am See vor dem Anwesen Merziger Straße 7 geparkt war. Der unbekannte geparkte PKW wurde bei einem Verkehrsunfall zur genannten Zeit beschädigt. Als die Polizei von Losheim am Unfallort eintraf, war der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort. Vermutlich fuhr der Eigentümer davon, ohne den Schaden bemerkt zu haben. Der Eigentümer dieses Fahrzeuges kann sich an den Polizeiposten Losheim (Tel.: 06872/91501) oder an die PI Nordsaarland (06871/90010) wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (POK König W.)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell