Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Abendessen im Familienkreis endet im Chaos - 29jähriger sprengt Familienfeier

Losheim (ots)

Gestern gg. 22:00 Uhr, eskalierte ein gemeinschaftliches Abendessen im Familienkreis in einem Losheimer Restaurant.

Die Polizei Wadern musste erscheinen, da ein 29jähriger infolge alkoholischer Beeinflussung zunächst verbal und in der Folge auch körperlich gegen mehrere anwesende Familienmitglieder vorging. Es kam zu Beleidigungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Es kam u.a. ein Besenstiel als Würgemittel zum Einsatz und einem ungeliebten Kontrahenten wurde in die Hand gebissen. Während des Streites verließ der 29jährige das Lokal zu Fuß und kehrte dann mit einem PKW nochmals zurück. Nachdem der 29jährige das Restaurant bereits vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatte, wurde er in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholbeeinflußung. Ihm wurden auf der Wache der PI Nordsaarland zwei Blutproben entnommen, da ein Nachtrunk zu Hause nicht ausgeschlossen werden konnte.

Gegen den 29jährigen Streitsüchtigen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

