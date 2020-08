Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Hund im Auto kurzzeitig zurückgelassen

Nohfelden (ots)

Gestern, gg. 15:15 Uhr, wurde die Polizei in Wadern, darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Nohfelden, gegenüber dem Campingplatz, ein Hund in einem Auto eingesperrt sei und ständig belle. Die Polizei fand die Mitteilung bestätigt. Der entsprechende PKW war im Schatten eines Baumes abgestellt, ein Fenster war einen Spalt geöffnet und frisches Wasser war im Fahrzeug vorhanden. Der Feuerwehr gelang es den PKW zu öffnen und den Hund zu befreien. Über die Sprechanlage des Strandbades am Bostalsee wurde die Fahrzeughalterin ausgerufen. Diese erschien danach auch sofort an ihrem PKW. Die 30jährige Belgierin wurde von den Einsatzkräften der Polizei auf die Gefahren hingewiesen, die durch Überhitzung von Hunden in geschlossen Fahrzeugen entstehen können.

Generell gilt: Im Sommer oder an sonnigen Tagen im Frühling und Herbst ist das Auto kein geeigneter Platz für die Vierbeiner!

Wer sein Tier in einer solchen Situation zurücklässt, handelt nicht nur gedankenlos, sondern verstößt auch womöglich gegen das Tierschutzgesetz.

