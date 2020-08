Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rettungseinsatz

Losheim am See (ots)

Am Freitag, dem 07.08.2020, gegen 16:00 Uhr, wurde der PI Nordsaarland mitgeteilt, dass ein Rettungshubschrauber auf Anflug zum Staussee Losheim sei. Eine Person würde im See vermisst. Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland nahmen vor Ort die ersten Ermittlungen auf und koordinierten - gemeinsam mit der DLRG - die ersten Suchmaßnahmen. Der Rettungshubschrauber überflog das Gewässer um nach einer hilflosen, leblosen Person zu suchen. Rettungsboote suchten ebenfalls die Wasseroberfläche ab. Eine 40-jährige Frau war mit ihrem 44-jährigen Ehemann im See schwimmen. Die Frau kehrte in der Mitte des Sees um, da ihre Kräfte nachließen. Dann kam es zu einem Missverständnis. Die Frau nahm an, dass ihr Mann dies mitbekommen und ihr Zurufen gehört hatte. Dies war aber nicht so. Dieser hatte zeitgleich ihr zugerufen, dass er den See durchschwimme und dann fußläufig wieder zurückkomme. Am Ufer angekommen, vermisste die Frau ihren Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Aufgeschreckt durch die hektischen Aktivitäten rund um ihren Liegeplatz und den Rettungseinsatz, lief er zurück und klärte den Sachverhalt auf

