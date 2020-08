Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Körperverletzung mit anschließender Festnahme des Täters

Wadern (ots)

Am Abend des 31.07.2020 ereignete sich in Wadern-Lockweiler ein Körperverletzungsdelikt, bei welchem zwei auf Montage befindliche Monteure in Streit gerieten. Der männliche Täter schlug dabei seinem Opfer mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper und fügte dem Opfer dadurch erhebliche Verletzungen zu. Die Tathandlung spielte sich aus einer Mietwohnung heraus auf die Straße ab, wobei der Täter das nur mit einer Unterhose bekleidete Opfer an dessen Händen über den Asphalt an einen Graben heran schleifte. Anschließend warf der Täter das Opfer in den Straßengraben und ließ es dort liegen. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort konnte der Täter in der Wohnung angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Täter zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Der Täter wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt überbracht. Das Opfer musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell