POL-Nordsaarland: Trickdieben das Handwerk gelegt-Videoaufnahmen überführen ein Diebesquartett

Gestern gg. 15:00 Uhr, erschien der Geschäftsführer eines Waderner Cafes auf der Wache der Polizei und gab an, dass eine 48jährige Mitarbeiterin im Geschäft bestohlen wurde. Es wurden aus der Handtasche der Frau Bargeld und ihr Mobiltelefon entwendet. Die Tasche war in einem Nebenraum/Lager zum Verkaufsraum abgestellt. Die Befragung der Frau vor Ort ergab, dass zum mutmaßlichen Diebstahlszeitpunkt drei Männer und eine Frau das Cafe zusammen betraten. Die Frau hat dann an der Verkaufstheke etwas bestellt. Wie sich später bei der Sichtung der vorhandenen Videoaufnahmen ergab, nutzte einer der Männer die Situation aus - die 48jährige Beschäftige war durch die Bestellung der Frau abgelenkt - und betrat unbemerkt den Lagerraum. Hier öffnete er die Handtasche und entnahm das Bargeld und das Mobiltelefon an sich und verließ nochmal den Lagerraum. Die beiden anderen Männer standen indes "Schmiere" und gaben sich gegenseitig Handzeichen. Der vierte Mann positionierte sich an der Eingangsschiebetür des Geschäftes und beobachtet das Geschehen von dort. Aufgrund der guten Aufnahmequalität der Videoüberwachung konnte einer der Täter von einem Polizeibeamten der Polizei Wadern erkannt werden. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndungsmaßnahme, konnten die Tatverdächtigen, eine 15jährige Jugendliche sowie der 21jährige Dieb, beide aus Losheim, identifiziert werden. Das Mobiltelefon konnte der 48 jährigen Geschädigten wieder zurückgegeben werden. Die Polizei erstattet nun Anzeige wg. Diebstahl.

Die Polizei weist aus diesem Anlass nochmal darauf hin, dass Trickdiebe verschiedene Methoden anwenden, um ihre potentiellen Opfer zu täuschen oder abzulenken. Meist agieren die Diebe in Kleingruppen mit unterschiedlich Aufgaben. Das Dilemma ist, dass die Bestohlenen/Betrogenen nicht gleich merken, dass sie bestohlen/betrogen wurden und deshalb meist keine Beschreibungen der Täter geben können.

