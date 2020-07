Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrskontrollen fördern Verstöße zu Tage

Losheim und Weiskirchen (ots)

Am Wochenende führte die Polizei in Wadern Verkehrskontrollen durch. Am Samstag, 25.07., gg. 08:45 Uhr, stellten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Niederlosheimer Str. in Losheim am See fest, dass die amtlichen Kennzeichen am PKW einer 37jährigen Fahrerin nicht für ihren PKW zugelassen waren. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen waren entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kennzeichenschilder wurden polizeilich sichergestellt. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wg. Urkundenfälschung.

Ebenfalls am Samstag, 25.07., nun gg. 14:10 Uhr, ging bei der Polizei in Wadern telefonisch eine Mitteilung ein, dass vor einem PKW ein Moto Cross-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit einen Feldweg in Neunkirchen-Nahe in Rtg. Wald befahren habe. Das Kennzeichen hatte der Zeuge der Polizei mitgeteilt. Eine Überprüfung dieses Kennzeichens ergab, dass es sich um ein Versicherungskennzeichen für ein Mofa handelt. Der Fahrzeughalter wurde von der Polizei zu Hause aufgesucht. Hier konnte auch der jugendliche Sohn des Fahrzeughalters als Fahrer ermittelt werden. Dieser gab zu, dass sein Zweirad deutlich schneller als die gesetzlich zugelassenen 25 KM/h fahre. Die Polizei in Wadern erstattet nun Anzeigen gg. Fahrer und Halter wg. Fahren/Zulassen des Fahrers ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gg. das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Sonntag, 26.07., gg. 14:24 Uhr, stellte eine Polizeistreife der PI Nordsaarland bei einem 62jährigen aus Losheim erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Niederlosheimer Straße in Losheim am See ein Kleinkraftrad, welches mit 2 Personen besetzt war und durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei dem Fahrer war starker Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2 Promille. Bei der Kontrolle fiel auch auf, dass der 62jährige nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ihm wurde auf der Dienststelle in Wadern eine Blutprobe entnommen. Strafanzeigen wg. Trunkenheit im Verkehr sowie wg. Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden erstattet.

Ebenfalls am Sonntag, gg. 16:40 Uhr, flüchtete ein Rollerfahrer in Weiskirchen vor der Kontrolle durch ein Streifenfahrzeug der Polizei Wadern. Der flüchtige Zweiradfahrer wurde sowohl mit dem Streifenfahrzeug als auch durch einen Polizeibeamten zu Fuß verfolgt. So konnte er schließlich nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Schnell war klar, warum der Fahrer flüchtete und nicht kontrolliert werden wollte. Er war nämlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Auch ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

