Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Abgestelltes Quad auf Mitfahrerparkplatz gestohlen

Nonnweiler (ots)

Am 26.07. in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr entwendet ein bisher noch unbekannter Täter auf dem Mitfahrerparkplatz in Höhe des Restaurants "Gomms-Mühle" an der Landstraße L 147 zw. Kastel und Mariahütte, ein dort abgestelltes Quad. Das Quad hatte einen technischen Defekt und wurde deshalb dort abgestellt. Der Eigentümer fuhr nach Hause, um das Quad mit seinem Anhänger abholen zu können. Bei der Rückkehr musste er feststellen, dass das Quad der Marke Yamaha, blaue Farbe,amtliches Kennzeichen TR-SJ 240, Baujahr 2009, Zeitwert: ca. 6.000 EURO, gestohlen worden war. Das Quad ist auf der Karosserie auffällig mit roten Würfeln und Clowns lackiert.

Die Polizei in Wadern bittet unter der Tel.-Nr.: 06871-90010 um sachdienliche Zeugenhinweise.

