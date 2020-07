Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei in Wadern stellt Beeinflussung durch Alkohol und Drogen bei Verkehrsteilnehmern fest

Wadern und Losheim (ots)

Gestern Nacht in der Zeit von 21:30 Uhr bis 02:00 Uhr kontrollierten Einsatzfahrzeuge der Polizei in Wadern mehrere Verkehrsteilnehmer in Wadern und Losheim. Hierbei wurde ein 43jähriger aus Losheim mit seinem Fahrzeug in der Hochwaldstraße in Losheim kontrolliert. Wie sich herausstellte, bestand für den PKW kein gültiger Versicherungsschutz. Die amtlichen Kennzeichen wurden sichergestellt. Den 43jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Desweiteren fiel der Polizeistreife ein 31jähriger Fußgänger aus Losheim in der Unterstraße in Wadern auf. Dieser zeigte typische Aus- und Auffallerscheichungen hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmitteln. In der Kleidung des 31jährigen fanden die Polizeibeamten abgepackte Einheiten von Amfetamin. Diese wurden sichergestellt. Ein Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz folgt.

Im Anschluss daran kontrollierte ein Streifenfahrzeug in Wadern in der Primsstraße einen 69jährigen Rollerfahrer. Bei diesem konnte deutlicher Alkoholgeruch feststellt werden. Im wurde eine Blutprobe entnommen und der Roller wurde sichergestellt. Von der Polizei wird diesbezüglich ein Verfahren nach § 24a Straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille-Gesetz) eingeleitet.

