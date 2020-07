Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nachbarschaftsstreit in Sitzerath eskaliert

Nonnweiler (ots)

Wegen eines Nachbarschaftsstreits mussten Kräfte der Polizeiinspektion Nordsaarland am Abend des 18.07.2020 nach Nonnweiler, OT Sitzerath, ausrücken. Dort hatte sich ein alkoholisierter 43-jähriger Anwohner gleich mit mehreren Nachbarn angelegt. Als ein 22-jähriger Anwohner an den Mann herantrat, um diesen zu beruhigen, kam es zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher beide Personen leicht verletzt wurden. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurde die Wohnung des Störers durchsucht. Hierbei konnten diverse erlaubnisfreie Waffen sowie eine größere Anzahl von Messern aufgefunden werden. Aufgrund des Gemütszustands des Störers wurden die Gegenstände, aus Gründen der Gefahrenabwehr, polizeirechtlich sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. In das Einsatzgeschehen waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Saarbrücken eingebunden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL - D. Hero, POK

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell