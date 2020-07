Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mann hantiert mit Langwaffe

Nonnweiler (ots)

Am 17.07.2020 gegen 20:48 Uhr ging bei der Führungs- und Lagezentrale der Polizei eine Mitteilung ein, wonach in Nonnweiler OT Otzenhausen eine männliche Person hinter dem Haus mit einer Langwaffe hantieren soll. Die Einsatzörtlichkeit wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Nordsaarland sowie der Operativen Einheit aus St. Wendel aufgesucht. Mit dem Bewohner des in Rede stehenden Anwesens konnte telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Dieser zeigte sich sehr verwundert über den polizeilichen Einsatz und kam den Anweisungen der Polizei, sein Anwesen ohne die Langwaffe zu verlassen, umgehend nach. Bei der Langwaffe handelte es sich lediglich um einen nicht funktionstüchtigen historischen Vorderlader, für dessen Besitz es keiner waffenrechtlichen Erlaubnis bedarf.

