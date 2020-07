Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kind durch Hundebiss schwer verletzt

Weiskirchen (ots)

Am Dienstag, 14.7.2020 um 14.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland über ein verletztes Kleinkind auf dem Verbindungsweg von Weiskirchen nach Thailen gemeldet.Die Mutter aus Weiskirchen war mit dem 3 Jährigen Mädchen und einem Kleinkind im Kinderwagen auf dem Feldweg unterwegs . Dabei führte sie einen jungen Hund mit. Bei der Begegnung mit einem 63 Jährigen Mann aus Thailen, der einen ausgewachsenen Schäferhund mitführte, der nicht angeleint war, wollten die beiden Hunde sich beschnuppern. Die 3 Jährige lief in diesem Moment auf den Schäferhund zu, der unvermittelt auf das Kind sprang und es umwarf. Der Hund biss dem Kind mehrfach in den Kopf und konnte schließlich von seinem Herrchen und der Mutter des Mädchens zurückgezogen werden. Das Kind erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und Gesicht und wurde nach Notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht wo es zwischenzeitlich außer Lebensgefahr ist.

