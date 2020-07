Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrunkene PKW-Fahrerin

Losheim-Hausbach (ots)

Am frühen Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland eine betrunkene PKW-Fahrerin in Losheim-Hausbach gemeldet. Die 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Schwalbach konnte angetroffen werden. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Wie sich im Laufe des Abends herausstellte, kam es bereits vor der Mitteilung an die PI Nordsaarland auf der BAB 8 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch die junge Frau. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ihr Führerschein einbehalten. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

