Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Entwendetes Damenmountainbike

Losheim am See (ots)

In der Zeit vom 07.07.2020 bis 10.07.2020 wurde aus einer Garage in der Straße "Im Haag" in Losheim am See ein Damenmountainbike von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Es handelt sich um ein Fahrrad mit weißem Rahmen, 21-Gang Shimano Kettenschaltung und einer Reifengröße von 26 Zoll. Bei Hinweisen zum Verbleib des Mountainbikes bzw. dem/den Tätern bitte Nachricht an die PI Nordsaarland.

