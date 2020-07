Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Haftbefehl vollstreckt

Losheim (ots)

Am Dienstag, 7.7.2020 wurde die PI Nordsaarland über einen PKW informiert, der in Losheim mit falschen Kennzeichen geführt wird. Bei der Überprüfung konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Das Fahrzeug wurde offensichtlich mit entwendeten Kennzeichen geführt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern noch an. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort trafen die Beamten einen 46 Jährigen Mann an, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und zur Verbüßung der mehrmonatigen Haftstrafe in die JVA verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

PHK Kugel

NORDSL- ESD

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-202

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell