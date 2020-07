Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Beziehungsstreit mit Messer

Wadern-Nunkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 5.7.2020 wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland zu einer verletzten Person in einer Wohnung nach Nunkirchen gerufen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst stellten die Beamten fest, dass es zwischen einer 40 Jährigen Frau und ihrem 42 Jährigen Lebenspartner zu einem Streit gekommen war. Dabei stach die Frau mit einem Messer auf den Mann ein und stieß sich anschließend das Messer selbst in den Oberkörper. Die schwer verletzte Frau verständigte dann selbst den Notruf. Beide Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, sind aber inzwischen außer Lebensgefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

PHK Kugel

06871-9001202

NORDSL- ESD

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell