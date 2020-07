Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Personen durch Hundebiss am Stausee in Losheim a. S. verletzt

Losheim a. S. (ots)

Am Morgen des 05.07.2020, etwa in der Zeit zwischen 10:30 - 11:30 Uhr, wurden zwei Personen durch den Biss eines freilaufenden Hundes verletzt. Offenbar hatte ein Mann, der mit zwei Hunden auf dem Seerundweg unterwegs war, den Zugriff auf eines der Tiere verloren. Dieses Tier, das als brauner Mischling mit einer Schulterhöhe von 30-40 cm beschrieben wurde, lief unangeleint umher. Schließlich biss der Hund zwei mal zu und verletzte die beiden Personen an der Wade.

Der bisher unbekannte Hundeführer wurde als etwa Mitte 60 beschrieben. Bei dem zweiten mitgeführten Hund soll es sich um einen Beagle gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland, 06871-90010, erbeten.

