Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Personen rufen "Heil Hitler" am Kurparkweiher in Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

Am Samstagabend, 27.06.2020 gegen 22:20 Uhr, gingen 4-5 Personen am Kurparkweiher in Weiskirchen und riefen lauthals die Parolen "Heil Hitler". Nach Angaben des Mitteilers soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Aufgrund der Ausrufe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gemäß § 86 a StGB - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Personen geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (POK König)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell