Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht in Höhe Gasthaus "Hähnchen-König"

Nohfelden-Selbach (ots)

Am Freitagabend, 26.06.2020 gegen 19:30 Uhr, kam es in der Birkenfelder Straße in Nohfelden-Selbach, Höhe der Gaststätte "Hähnchen-König" zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Van mit Kaiserslauterner (KL) Kreiskennzeichen beschädigte beim Rückwärtsfahren einen VW - Polo mit WND Kreiskennzeichen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der dunkle Van müsste einen Schaden im Heckbereich aufweisen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Unfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (POK König)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell