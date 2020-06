Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Blitzeinschlag in Wohnhaus mit zwei leicht verletzten Personen

Weiskirchen-Rappweiler (ots)

Im Rahmen des starken Gewitters am Freitagnachmittag, 26.06.2020 um 17.43 Uhr, kam es zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Weiskirchen-Rappweiler. Hierdurch wurde die gesamte Elektrik in Form von deutlich erkennbaren Schmorstellen und einer Vielzahl von Explosionsschäden im Bereich der Verteilerkästen, Steckdosen, Lichtschalter, Lampen usw. erheblich beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass jegliche im Haushalt installierten Geräte, welche am Stromnetz angeschlossen waren, einen Schaden davongetragen haben. Durch die Rauchentwicklung erlitten die 93-jährige Hausbewohnerin und ein 52-jähriger Ersthelfer eine Rauchgasvergiftung und einen Schock. Zu einem Folgebrand ist es nicht gekommen. Die Verletzten Personen sind nach der Versorgung im Krankenhaus Losheim als "leicht verletzt" eingestuft worden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Über die genaue Schadenshöhe kann zurzeit keine Angaben gemacht werden. Das Wohnhaus wurde durch die ENERGIS vom Stromnetz getrennt. Die Stromversorgung der umliegenden Gebäude ist gegeben.

