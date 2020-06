Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Pkw und Motorradfahrerin

Wadern (ots)

Am 20.06.2020 gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 28 Jährige mit ihrem Pkw die L369 von Niederlosheim kommend in Richtung B 268. An der Einmündung L369 / B268 hielt sie ihren Pkw bis zum Stillstand an, um anschließend nach links auf die B268 in Richtung Losheim abzubiegen. Einem bevorrechtigten Pkw, der die B268 von Losheim kommend Richtung Nunkirchen befuhr, gewährte sie noch die Vorfahrt. Im Anschluss bog sie links auf die B268 ein und übersah hierbei die unmittelbar dem Pkw nachfolgende Motorradfahrerin (47 Jahre alt), die die B 268 in Richtung Nunkirchen befuhr. Infolge Nichtgewähren der Vorfahrt kollidierte die Pkw-Fahrerin im Einmündungsbereich mit der 47 jährigen Motorrad-Fahrerin. Die Motorradfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber nach Trier ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Angaben der behandelnden Ärzte ist ihr Gesundheitszustand kritisch.

Die B268 war für über 6 Stunden voll gesperrt.

